TÜİK, Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,55 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 32,87 seviyesinde oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca memur ve emekli maaş zammı için son 4 aylık verisi ortaya çıktı.

Enflasyon verilerine göre; SSK ve Bağkur emeklilerinde şu anda dört aydaki enflasyon farkı yüzde 10.25 olarak belirlendi.

Memur ve memur emeklileri içinde yüzde 16.56'lık bir enflasyon farkı hesaplandı.

10 aylık enflasyon farkı ise yüzde 28.62 oldu.

2 aylık verinin gelmesi ile ocak ayında emekli ve memura gelecek olan zam oranı belli olacak.

Ancak bunun üzerinde iktidarın bir refah payı ekleyip eklemeyeceği ise bilinmiyor.