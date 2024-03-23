Emeklinin beklediği haber geldi. 'Yardım paketi değil seyyanen zam'

Ocak ayı ile birlikte yapılan yüzde 49,25 emeli maaşı zammı en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye çıkarmıştı. Ancak Mart ayına gelindiğinde bu yüzde 49,25'lik zam eriyerek 16 bin liralık açlık sınırının altında kalarak milyonlarca emeklinin geçim derdine düşmesine neden oldu.

Ardından nispeten nefes alabilmek için gözünü ikramiyelere çeviren emekliler yüzde 50 zam yapılarak 3 bin TL’ye çıkarılan emekli ikramiyesinde de beklediğini bulamadı. Toplumda emeklilere seçim öncesinde seyyanen zam yapılacağı görüşü kuvvet kazandı.

Emekli zammı ve ikramiye miktarında hüsrana uğrayan emeklilerde genel beklenti emekli maaşlarını asgari ücret seviyesine çıkaracak bir düzeltme yapılmasında... En son umut veren açıklama ise AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok'tan geldi. Altınok yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeler sonucunda aldığı intibahı "Cumhurbaşkanımız emekliye iyileştirme yapacak" deyince emekliler de yapılacak seyyanen zammı beklemeye başladı.

Emeklilere yapılacak seyyanen zam konusunda son açıklamayı SGK Uzmanı İsa Karakaş yaptı. Daha öncesi maaş zamlarında da yaptığı açıklamalarla neredeyse doğru rakamları veren SGK Uzmanı İsa Karakaş, katıldığı programda önemli değerlendirmelerde bulundu. İsa Karakaş milyonlarca emeklinin beklediği zam için bir de tarih verdi.

GÖZLER ERDOĞAN'IN AĞZINDAN ÇIKACAK RAKAMDA

Bu gelişmelerin ardından 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere vereceği müjdeye çevrildi. Ankara kulislerine göre Erdoğan emeklilere 5 bin TL ek bir zam verecek.

SGK Uzmanı İsa Karakaş, AK Parti'nin oy oranı için seyyanen zammın şart olduğunu savunarak bir açıklama yaptı ve Pazar günkü büyük mitinge işaret etti.

İsa Karakaş açıklamasında “Bu emeklilerimizin hakkı olan zam. Çünkü maaşları düşük kaldı. Emekliler bu zam haberi ni bekliyor ve seçimin kazanması için de bu açıklama şarttır. Emeklilerin sosyal yardıma ihtiyacı yok. Bu yüzden emeklilere sosyal yardımlarla kandırmak çok büyük haksızlık olur" diye konuştu.