Emekliye 29 Ekim'de ikramiye verilecek mi? Uzman isim 'kesin' diyerek açıkladı

Hükümet kanadından ise bayram ikramiyesi verilip verilmeyeceğine ilişkin bir açıklama gelmedi.

SGK UZMANI KESİN DİYEREK AÇIKLADI

SGK Uzmanı Mehmet Akif Cenkci katıldığı yayında emekliye bu yıl da 29 Ekim'de bayram ikramiyesi verilip verilmeyeceği konusunu değerlendirdi.

"CUMHURİYET'İN YILDÖNÜMÜ İLE İKRAMEYENİN İLGİSİ YOK"

Geçtiğimiz yıl ödenen ikramiyenin önce çalışmayan emeklilere verildiğini hatırlatan Akif Cenkci, sonrasında gelen tepkiler üzerine ikramiyenin kapsamı genişletilerek çalışma hayatına devam eden emeklilerin de ödendiğini belirtti.

Yapılan ödemenin Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıldönümü ile ilgisi olmadıığnı vurgulayan Akip Cenkci, söz konusu ödemenin emeklilere seyyanen yapılan bir ödeme olduğunun yasal düzenlemede belirtildiğini söyledi.

'TEKRAR ETMEYECEĞİ KESİN'

Halk TV yayınında bilgi veren Akif Cenkci, "5 bin TL ödeme düzenlemesinin yapıldığı kanun maddesi incelendiğine bir defaya mahsus olduğu görülüyor. Diğer yandan yapılan bu ödemenin Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı veya yıldönümü ile hiçbir alakası da yok. Bu nedenle yapılan bu ödemenin her sene 29 Ekim’de tekrar etmeyeceği kesindir" diye konuştu.