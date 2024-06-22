Emekliye bir darbe de TESKİ'den

Kaynak: İHA
Emekliye bir darbe de TESKİ'den

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki emekli vatandaşa gelen 2 bin 564 liralık su faturası şok etkisi yarattı. Emekli vatandaş, duruma tepki gösterdi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Gazi Osmanpaşa Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde ikamet eden Mümin Balnan, evine gelen su faturasıyla sarsıldı.

Evde eşiyle birlikte yaşadığını söyleyen Balnan'a 2 bin 564 lira su faturası geldi. Her ay 200 lira ile 300 lira arasında su faturası ödediğini belirten Balnan, bu ay gelen 2 bin 564 liralık su faturası hakkında yetkilerden açıklama beklediğini vurguladı.

"BEN KAHVE ÇALIŞTIRMIYORUM, HAMAM ÇALIŞTIRMIYORUM"

2 bin 564 lira fatura gelmeden önce de bin 577 liralık fatura geldiğini ve bunu ödediğini söyleyen Balnan, “Genellikle bana gelen su faturası 200 lira ile 300 lira arasında olması gerekmektedir. Gelen faturalar ise bin 577 lira ve 2 bin 564 lira. Evde 2 kişi yaşıyorum. Gelmesi gereken fatura 232 lira. Ben kahve çalıştırmıyorum, hamam çalıştırmıyorum ve herhangi bir ticarethane çalıştırmıyorum” dedi.

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