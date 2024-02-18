Emekliye kırmızı et hayal oldu. Emekli 2018'de kurbanlık alabilirken şimdi 5 kilo et alamıyor

Emekli vatandaşların maaş çilesi bitmek bilmiyor. Emekli vatandaşlar geçen yıl boyunca çeşitli platformlarda mevcut emekli maaşıyla geçinemedikleri hususunda seslerini duyurmaya çalışsa da 2024 yılında da istediklerini alamadılar. En düşük emekli maaşının 10 bin TL olduğu Türkiye'de emekli, kırmızı et yemek için hesaplar yapmaya zorlandı.

KURBAN ALAN EMEKLİ ŞİMDİ 5 KİLO ET ALAMIYOR

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekliye bayram ikramiyesinin 3 bin liraya yükseltilmesi hakkında, “Son 6 yılda dini bayramlarda ödenen bayram ikramiyesi ile 2018 yılında küçükbaş kurbanlık alan emekliler, 2024 yılında sadece 4,5 kilo et alabilmektedir. TÜİK’in rakamlarına göre bile yüzde 184 reel kayba uğramıştır. Yani TÜİK rakamlarını dikkate alarak bir hesaplama yapılsa dahi en düşük emekli ikramiyesinin 5 bin 679,08 TL olması gerekir” diye konuştu.

KIRMIZI ETTE YABANCIYA MUHTAÇ BIRAKILDIK

Emekliler için hal böyleyken Türkiye'de hayvancılık da gün geçtikçe yara almakta. Kendi et ihtiyacını karşılayamayan Türkiye kırmızı ette yabancı ülkelerden ithal etmek zorunda.

Türkiye kırmızı et ihtiyacının karşılanabilmesi adına Fransa, Brezilya ve Uruguay gibi ülkelere muhtaç kalırken Et ve Süt Kurumu, kırmızı et piyasasını dengeleme ve düzenlemek için, 600 bin kesimlik sığırın ithal edildiği ve yakın tarihte ülkemize geleceği belirtildi.