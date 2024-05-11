Sinan Ateş cinayetinde itirafçı olmaktan vazgeçirilen isim açıklandı. Her şeyi açıklamakla tehdit edildi. İddianame apar topar kabul edildi

Türkiye, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetini tartışmaya devam ediyor.

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ, Tele1’de Gerçeğin izinde programında davada tutuklu bulunan Avukat Serdar Öktem 'e dair önemli bilgiler paylaştı.

Demirağ, Avukat Serdar Öktem’le ilgili önemli bilgileri açıkladı.

Demirağ’ın açıklamaları şu şekilde:

“Avukat Serdar Öktem geçenlerde sözde bir kalp krizi geçirdi diye cezaevinden alındı, hastaneye götürüldü.

Orada ilginç görüşmeler oldu. Bize gelen bilgiler Serdar Öktem, yani beni bu işten kurtarın, aksi halde itiraf edeceğim demiş.

Ona da bazı siyasiler, diyorlar ki sen merak etme, seni bu işten sıyıracağız, bu yüzden Serdar Öktem itiraftan vaz geçti.”

SİNAN ATEŞ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

“Çok girişimlerde nerede bulunuldu. Bahçeli sonrası hesap yapanlar, işte bu kriminal çeteyi buldular, para karşılığı. Sinan Ateş’i bu yüzden öldürdüler.”

NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş cinayeti sanığı Serdar Öktem'in Emniyet Genel Müdürlüğü avukatı çıkmıştı.

Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcılar'ın iki araçla kaçırıldığı ortaya çıkmıştı.

Araçlardan biri MHP'ye diğeri ise Ülkü Ocakları'na tescilli olduğu iddia edilmişti.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tartışmalara neden olmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 22 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Ancak hem Ateş’in ailesi hem de bazı siyasetçi, hukukçu ve gazeteciler, iddianamenin son derece eksik olduğunu savunmuştu.

İddianame ile ilgili tartışmalar siyasetin gündemini belirlemişti.