Pınar'ın rakibi dünyaca ünlü bir yıldız

Kaynak: Haber Merkezi
Pınar'ın rakibi dünyaca ünlü bir yıldız
Pınar Deniz, bir markanın davetiyle Cannes’e gidiyor.

Fransa'da düzenlenecek 77’inci Cannes Film Festivali'nde Türk oyuncuların rüzgarı esmeye devam edecek. Bu seneki etkinliğe katılacak isimlerden ilki ortaya çıktı.

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Yargı dizisiyle ekranlarını kasıp kavuran Pınar Deniz, marka elçisi olduğu bir dondurma firmasının festival sonrasına düzenlenecek partisine gitmek üzere davet edildi.

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14 Mayıs’ta başlayacak festivale çok sayıda Türk oyuncunun da katılması bekleniyor. Hindistan’ın en önemli yıldızlarından biri olan Sobhita Dhulipala ise aynı markanın davet ettiği diğer isim oldu.

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Hintli güzel aynı zamanda 2013 yılında ülkesindeki güzellik yarışmasını kazanarak Miss India olarak ün kazanmıştı.

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Cannes Croisette'deki kırmızı halı seremonisi ile başlayacak partide ikilinin bir araya gelmesi bekleniyor.

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