Emekliye kötü haber geliyor. Yine para yok denecek

Gitgide derinleşen ekonomik kriz ve artan enflasyon ile mücadele eden emekliler geçim savaşı veriyor. Çalışma ekonomisi profesörü Aziz Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir tablo ortaya koydu.

SGK'nin Mart 2024 aylık verileri emekliler için kara bir tabloyu gözler önüne sererken Prof. Dr. Aziz Çelik, SGK gelir-gider dengesinin Mart 2024'te fazla verdiğini ifade etti.

"SGK BÜTÇESİ 2.1 MİLYAR TL FAZLA VERDİ"

Aziz Çelik, SGK bütçesinin 2.1 milyar lira fazla verdiğini belirtirken “SGK'nin mali durumu iyileşirken emekliler sürünüyor!” yorumunda bulundu.

“SGK Mart 2024 aylık verilerine göre SGK'nin gelirlerinin giderlerini karşılama oranı yüzde 100,8 oldu. SGK bütçesi 2,1 milyar TL fazla (yanlış okumadınız, fazla) vermiş! Ancak Mart 2024'te emekli aylıkları iyiye dibe vurdu. Ortalama (en düşük değil) emekli aylığı 11 bin 866 TL'ye geriledi.” açıklamasında bulunan Çelik, en düşük emekli aylığı 10 bin liraya tamamlanırken ortalama aylığın 11 bin 866 TL olmasının korkunç bir durum olduğunun altını çizdi.

Emeklilerin dipte eşitlendiğini ifade eden Çelik, “Peki SGK'nin gelir-gider tablosu nasıl denkleşti? Bunun sihirli formülü ne? Elbette emeklilere daha düşük kaynak ayırmak!" ifadelerini kullandı.

"KAYNAK YOK" DİYECEKLER"

Çelik, yaptığı paylaşımda, "SGK'ye bütçe transferleri artırmak yerine, asgari ücreti artırarak SGK prim gelirleri artırmak yerine emekli aylıklarını bastırıyorlar! SGK'yi şirket gibi yönetiyorlar. Böylece SGK'nin mali dengesi düzeliveriyor!” ifadelerini kullanırken temmuz ayında asgari ücretin artmamasının, sadece çalışanları değil emeklileri de olumsuz etkileyeceğini ifade etti ve “SGK gelirleri artmadığı için emekli aylıkları düşük tutulmaya devam edecek. "Para yok" diyecekler, "Kaynak yok" diyecekler." açıklamasını yaptı.