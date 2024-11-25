Emekliye seyyanen zam yapılacak mı? SGK Uzmanı Erdursun rakam verdi

Dünya Gazetesi'nde yayımlanan köşe yazısında, emekli maaşlarına yönelik yapılması gereken düzenlemelere dair görüşlerini paylaşan Erdursun, özellikle 15 bin TL'lik seyyanen zam önerisinin önemini vurguladı.

Erdursun, emeklilerin maaşlarına altı ayda bir enflasyon farkı eklenmesinin gerekliliğini belirterek, bu artışın hükümetlerin lütfu değil, enflasyona karşı maaşların değerini koruma amacını taşıdığını ifade etti. "Emekli aylıkları artsın diye değil, enflasyona karşı değerini korusun diye bu artış yapılır," diyen Erdursun, emekli maaşlarının genellikle düşük kaldığını ve 2018 yılında yapılan yasal düzenlemeyle en düşük emekli maaşlarının 1.000 TL'ye tamamlandığını hatırlattı. 2020'de ise bu rakam 1.500 TL'ye çıkmıştı.

Erdursun, yazısında ayrıca, 2025 yılı Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak artışın yaklaşık yüzde 17 civarında olacağını, memur emeklilerinde ise bu oranın yüzde 12 civarında olacağını belirtti. Bunun yanında, toplu sözleşme çerçevesinde memur emeklilerine de bir iyileştirme yapılacak. Refah payının 2025 Ocak ayında verilip verilmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Erdursun, emekli maaşlarının son yıllarda enflasyon karşısında değer kaybettiğini ve 2023 Temmuz ayında memurlara yapılan 8 bin 77 TL'lik seyyanen artışa karşın, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine seyyanen bir iyileştirme yapılmadığını vurguladı. Ancak, 2024 Ocak ayında memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artışın, 2023 Temmuz ayındaki yüzde 24.73’lük enflasyon farkı ile 15 bin TL'yi bulacağını belirtti. Bu durum, emekli maaşlarının yükseltilmesi ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

15 Bin TL Seyyanen Zam Önerisi

Erdursun, 2025 Ocak ayında, özellikle düşük emekli maaşları için seyyanen 15 bin TL’lik bir zam yapılmasının gerekliliğini dile getirdi. Bu zam önerisi, emeklilerin yaşam kalitesinin arttırılması ve enflasyon karşısında alım güçlerinin korunması amacı taşıyor.

Özetle, SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilere yapılacak seyyanen artışların, emekli maaşlarının enflasyon karşısında değer kazanmasını sağlaması gerektiğini ve bu yönde yapılacak düzenlemelerin 2025 Ocak ayında hayata geçirilmesini beklediklerini belirtti.