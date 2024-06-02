Emekliye yapılacak zamda bir iyi bir kötü haber. SGK uzmanı son kulisi sızdırdı

SGK ve Bağ Kur emeklileri enflasyon farkı nedeni alacakları artışlarda ilk 4 ay için yüzde 18.75 oranında zammı garantiledi. Yarın açıklanacak Mayıs enflasyonu ve Haziran ayı enflasyon ortalamalarının da eklenmesi ile SGK ve Bağ emeklileri yüzde 25 oranında enflasyon farkı artışı alacak. Ancak zaten düşük aylık alan SGK ve Bağ Kur emeklisi yüzde 25'lik zammı maşlarının geçim seviyesine taşımayacak. Bu nedenle emekliler arasında refah payı ve seyyanen zam beklentisi oluştu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ 5 PUAN DÜŞÜK ZAM ALACAK

Ancak memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı bu kez SGK ve Bağ Kur emekli zammının 5 puan altında kalarak yüzde 20 oranında yapılacak.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş ise Temmuz'da memur ve memur emeklileri ile SGK ve Bağ Kur emeklilerini bekleyen maaşlar hakkında bilgi verdi.

GÖZLER MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARINDA

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Temmuz zammını çevrilirken ilk 4 ay için enflasyon artış ortalaması yüzde 18,72 olarak kesinleşmişti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, 4 aylık enflasyon oranlarını ve yarın açıklanacak mayıs enflasyonunun emeklilere olan etkilerini değerlendirdi.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, memur ve memur emeklilerinin Ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez zam aldığını hatırlatarak memur ve memur emekli zam oranının Temmuz'da SGK ve Bağ Kur emeklilerine yapılacak zam oranının altında kalacağını belirtti.

Karakaş, SSK ve BAĞ KUR emeklerinden farklı olarak, hem memur hem de memur emeklerinin maaşında toplu sözleşme anlaşmasının baz alındığını belirterek baz alınıyor ve farkla birlikte hesaplandığını belirterek, Merkez Bankası'nın beklenti anketinin göz önünde bulundurulduğunda 6 aylık enflasyon farkının yüzde 25'e denk geleceğini söyledi.

Temmuz'da memur ve memur emeklerinde ise yüzde 25'ın baz alınmayacağını hatırlatan İsa Karakaş, "Toplu sözleşmeye baz alındığı için yüzde 19,5 ile yüzde 20,50, yani yuvarlak olarak söylersek yüzde 20’lik bir zam almaları kuvvetle muhtemel" diye konuştu.

MEMUR, SSK VE BAĞ KUR EMEKLİ ZAM ORANLARI YİNE EŞİTLENİR Mİ?

İsa Karakaş daha önceki zam döneminde olduğunu gibi memur emeklerinin, SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle maaş eşitlemesi yönünde bir beklenti olduğunu vurguladı. İsa Karakaş "Geçmişe baktığımız zaman en son 2023 Aralık ayında SSK ve BAĞ KUR emeklerin maaşı memur emekleriyle eşitlenmişti." diyerek memur emeklilerine de SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yüzde 20 yerine yüzde 25 oranında zam verilebileceğini belirtti.

EMEKLİYE REFAH PAYI VAR MI?

İsa Karakaş, refah payı ve seyyanen zam beklentisi olan emeklilere ise kötü haberi verdi. Edindikleri bilgilere göre ekonomi yönetiminin bütün yapılacak maaş zamlarında yasal düzenleme ne ise aynen uygulayacağını, onun üzerinde bir bir eşitleme, refah payı ya da devlet desteğinin verilmemesi yönünde görüşlerin ise ağırlık kazandığını söyledi.

İsa Karakaş şu anki veriler ışığında SSK ve BAĞ KUR emeklilerine yüzde 25, memur ve memur emeklilerine yüzde 20 zam verileceğinin, ancak memurlara ve memur emeklilerine eşitleme yapılmayacağı, SSK ve Bağ Kur emeklilerine ise refah payı ve devlet desteği verilmeyeceğinin söylenebileceğini belirtti.