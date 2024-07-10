Emekliyi bekleyen büyük hüsran. Ünlü isim yarınki toplantının gündemini açıkladı

SSK ve BAĞ KUR emeklilerine yapılan yüzde 24.73 oranındaki enflasyon zammının açıklanmasından sonra milyonlarca emeklinin yine 10 bin lira maaş alacağının ve zamdan faydalanamayacağının ortaya çıkması üzerine hükümet geri adım atarak yeni bir çalışmaya başladı.

Yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler saat 15.30'da Beştepe'de emekli zamlarını görüşmek üzere toplanacak.

Peki ekonomi kurmaylarının masasında neler var? İsa Karakaş tek tek saydı...