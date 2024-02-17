Emektar ‘Atatürk Vapuru’ elektrikli gemi olacak. AB’den 264 milyon liralık destek

Bu proje, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanmış ve AB Yeşil Teknolojiler İçin Brüksel Araştırma ve Yenilik Merkezi tarafından desteklenmiştir. Projenin amacı, vapurun elektrikli batarya ile çalışarak hem yüzde 70 enerji tasarrufu yapmasını hem de doğaya karbondioksit salınımını azaltmasını sağlamaktır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Ali Bilgi, Kocaeli’nin kara ve deniz ulaşımında stratejik bir konumda olduğunu ifade etti. Bilgi, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın liderliğinde, kentte ulaşımı modernize etmek için dünyadaki yenilikleri izlediklerini ve Yeşil Teknolojiler İçin Brüksel Araştırma ve Yenilik Merkezi ile iş birliği içinde karbon emisyonunu düşüren çevreci projelere katıldıklarını söyledi.

Bilgi, İzmit Körfezi’nde 36 yıldır faaliyet gösteren Atatürk Yolcu Vapuru’nun eski ve fosil yakıt kullanan bir gemi olduğunu, bu yüzden gemiyi yenilemek için bir dönüşüm projesi başlattıklarını anlattı. Bilgi, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’yi çağdaş devletler seviyesine yükseltme vizyonuna uygun olarak, kentte gelişen teknolojileri uygulamak için bu vapuru seçtiklerini belirtti.

Bilgi, çevre duyarlılığı yaratmak ve ulaşımda rahatlığı artırmak için önemli bir proje gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, şunları ekledi:

“Vapurumuz için elektrikli batarya tahrik sistemi kullanan bir proje geliştirmeye karar verdik. Bu projeyi AB’ye sunduk ve projemiz onaylandı ve çok beğenildi. Avrupa’da ilk kez böyle bir dönüşüm projesi yapılıyor. 3 megavat gücünde elektrik tahrik sistemi ile çalışacak olan bu proje, aynı zamanda hibrit sistem ile de desteklenecek ve karbon emisyonunu azaltacak bir proje olarak Kocaeli’ye kazandırılacak. Bu proje, Türkiye’de ilk dönüşüm projesi olmakla kalmayıp, Avrupa Birliği’nin de ilk projelerinden biri. Bizden sonra Norveç Üniversitesi de bir geminin dönüşümü ile ilgili bir proje sundu. Kocaeli olarak Türkiye’den dünyaya örnek olacak bir proje ortaya koyuyoruz.”

“2027 YILININ BAŞINDA YOLCULUĞUMUZA BAŞLAYACAĞIZ”

Bilgi, kentte her yıl yaklaşık 1 milyon yolcunun deniz ulaşımını tercih ettiğini, bu nedenle bu projelerin geliştirilmesinin, yaygınlaştırılmasının, daha ekonomik hale getirilmesinin, dünya çapında bir farkındalık yaratılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Bilgi, vapurun elektrikli tahrik sistemi ile çalışmaya başlamasıyla yüzde 70 enerji tasarrufu elde edileceğini aktardı. “Yüzde 70 enerji tasarrufunun yanı sıra, bu proje farkındalık yaratması, çevre duyarlılığına yönelik projelerin geliştirilmesi, yolcuların rahat bir yolculuk yapması açısından da önemli.” dedi.

Bilgi, 1 yıl önce onaylanan projenin 2026 yılının sonunda bitirilmesinin planlandığını dile getirdi.

Bilgi, araştırma, projelendirme ve fizibilite çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “2027 yılının başında elektrikli batarya tahrik sistemi ile çalışan gemimizle yolculuğumuza başlayacağız. Bu proje için sadece elektrikli batarya sisteminin makine dairesinin tasarımı için bir bütçe ayrıldı. Batarya şarj istasyonları şimdilik 2 tane olarak planlandı. Ayrıca elektrikli batarya sistemini destekleyen jeneratör ve diğer motor hibrit sistemlerinin de tasarlanması ile birlikte 8 milyon avroluk bir proje.” ifadelerini kullandı.

Bilgi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile iş birliği içinde olduklarını belirterek, “Bakanlıktan da makine dairelerinin güçlendirilmesi, desteklenmesi ile ilgili proje desteği almaya çalışıyoruz. Bu büyük projeyi belediyenin bütçesel kaynaklarını kullanmadan, AB desteği ile Kocaeli’mize kazandıracağız.” şeklinde konuştu.