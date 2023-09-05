Emel Sayın nostaljik paylaşımı ile sevenlerini büyüledi

Emel Sayın, yıllar öncesine gitti.. Gençlik yıllarında çekilen bir fotoğrafını yayımlayan Sayın, "Meğer ne güzelmişim" ifadelerini kullandı.

Emel Sayın nostaljik paylaşımı ile sevenlerini büyüledi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Henüz 17 yaşındayken sahneye çıkan, 1970'de 'Eyvah' filmi ile sinema kariyerine adım atan, 1971'de ilk albümünü müzikseverlerle buluşturan Emel Sayın gençlik fotoğrafını paylaştı.3619107-3f65fba844b919e9fdc5699ce0203e50-640x640.jpg

Gençlik dönemlerinde çekilen fotoğrafı ile takipçilerini adeta büyüleyen sanatçı ,gönderisine "Meğer ne güzelmişim" notunu düştü.

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Emel Sayın'ın kısa sürede yoğun ilgi gören fotoğrafına; Filiz Akın, Serkan Altunorak, Ali Sunal, Onur Büyüktopçu, Seda Sayın ve Göksel gibi ünlü isimler yorum yaptı. Sayın'a "Hâlâ çok güzelsiniz" yorumları yağdı.

Ünlü sanatçı gözlerinin renginden dolayı sinema dünyasında 'Mavi Boncuk' diye de biliniyordu.

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