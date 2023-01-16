Medyada yeni kapışma. Emin Çapa ve Enver Aysever birbirine girdi

Enver Aysever, Emin Çapa'yı 'Cargill’in adamı' diyerek hedef aldı.

Emin Çapa ise "Radikal Ego', hakkımda karalama kampanyası yürütüyor. Torpiline rağmen CNN'de kapıdan girmeni engellerdim." dedi.

Çapa, gazeteci Enver Aysever'in, "Türkiye’de mısırdan şeker üreten çocuklarımızı kanser yapan firmanın, şeker fabrikalarını kapattıran ekran yüzü Emin, TÜSİAD’da başkan danışmanı" iddiasına yanıt verdi. Aysever'in iddialarından 'zırva' diye bahseden Çapa, "Şimdi, böyle bir işte 2 soru sorulur: 1) Bu paralar nerede? 2) Bu iş nasıl yapılmış?" diyerek açıklamada bulundu.

YouTube hesabından bir video paylaşan Aysever, "Emin Çapa TÜSİAD’ın danışmanı. Emin Çapa Cargill’in adamı. Türkiye’de mısırdan şeker üreten çocuklarımızı kanser yapan firmanın, şeker fabrikalarını kapattıran ekran yüzü Emin, TÜSİAD’da başkan danışmanı Emin. Kendi CV’sinde yazıyor. Siz de önünüze geleni muhalefet sanıyorsunuz. Mehmet Ali Çelebi’yi de çok seviyorduk, n'oldu?" dedi.

Emin Çapa’nın biyografisini alıntılayan Enver Aysever "Bu arada üniversiteye girdiği yıl diyor. Hangi üniversiteyi bitirdiği belli değil. Erdoğan gibi onun da diploması var mı yok mu belli değil. TÜSİAD’cı biri emek meselesinde neyi savunabilir" ifadesini kullandı.

EMİN ÇAPA'DAN YANIT: RADİKAL EGO

Yayının ardından "Sevgili dostlarım, 'Radikal Ego', hakkımda bir karalama kampanyası yürütüyor. Şu ana kadar zerre ciddiye almadım. Ama görüyorum ki, bazı kafalarda sorular oluşuyor. Dolayısıyla, gene kendisini ciddiye almadan sizi ciddiye aldığım için bir açıklama yapmaya karar verdim" diyen Emin Çapa Twitter'dan bir dizi paylaşım yaptı:

"Yok ben, 'mısır şurubu lobisinin ekran yüzüymüşüm', 'şeker fabrikalarını kapattırmışım', 'insanlar benim yüzümden kanser olmuş' gibi insanın aklına hakaret zırva zırva açıklamalar. Şimdi, böyle bir işte 2 soru sorulur:

1) Bu paralar nerede?

2) Bu iş nasıl yapılmış?

Herhalde öyle ucuza 'mısır şurubunun ekran yüzü' olacak değilim di mi? Nerede bu paralar? Hayatım ortada. Her gün beni metro ve belediye otobüsünde gören ve selam veren binlerce insanın tanıklık edeceği gibi İstanbul Kart'la dolanıyorum.

TWEETLERİ ARDI ARDINA SIRALADI

2) Arkadaş hangi ekranda, 'mısır şurubu lobisinin ekran yüzü olmuşum'? Hangi ekranda şeker fabrikaları kapatılsın demişim? Hangi sosyal medyada şekerle ilgili paylaşımlar yapmışım? Nerede gerçekleşmiş bu olay? Bir tek tweetten (yazacağım) amma büyük çıkarımlar.

İçinde şeker geçen tek yayınım, 2 bölümlük 'Ah Şu Kilolar'dır. O da mısır şurubu dahil tüm şekerlerin uyuşturucu olduğunu anlatır. Orada çok değer verdiğim (yazıp bulaştırmayayım ilgisizce) bir hoca, 'şeker beyinde, uyuşturucuyla aynı yerleri uyarır', yani bağımlılık yapar diyor.

Onun dışında şekerle veya şeker şurubuyla ilgili yayınım olsa Radikal BenBenBen ve çumurcu işbirlikçileri olan Melih Gökçek, Ebabiller, iktidar trolleri bunu çoktan bulur ve ortalığa saçarlardı. Bulun ve saçın görelim.

Gelelim bana karşı kullanılan tek tweete. Bunu yazmak zorunda kaldığım için gerçekten acı çekiyorum. O insanların onurunu incitecek bir şey yazmadan basitçe anlatayım. Beni bunu yazmak zorunda bırakanlar da neye inanıyorlarsa ondan bulsunlar.

Bir tarım çekimi için Ödemiş-Tire taraflarına gittik. Herkesin bildiği gibi tarlalarda kadınlar çalışır, ama çiftçiler hep erkektir. Bir kadın çiftçiyle çekim yapmak istedim. Sonunda bulduk."

“SEN GELDİĞİNDE BEN YILLARDIR KANALIN YÖNETİCİLERİNDENDİM”

Çapa daha sonra "Konuyla ilgisiz not" diyerek şu paylaşımı yaptı: 'CNN Türk'e gelince ben rahatsız olmuşum'. Muazzam Ego, sen geldiğinde ben yıllardır kanalın yöneticilerindendim. Ben istemesem olay çıkartır, o büyük torpiline rağmen kapıdan içeri girmeni engellerdim. İlgilenmedim bile, inanmazsan torpiline sor.

TORPİLİM BARIŞ TÜNAY MI

Emin Çapa'nın sözlerine Twitter'dan cevap veren Enver Aysever ise şunları yazdı:

"Bu arkadaş hiçbir soruma yanıt vermemiş, yarın YouTube programında yine soracağım, bana söven değerli takipçilerini de beklerim. Bir de video izleyeceğim, artık herkes karar verir. Sahi şu diploma meselesi ne oldu?

Ha bu arada gizemli olmaya gerek yok, torpil dediğin Barış Tünay mı? Hani her gün arkasından Ferhat Boratav’la iş çevirip, Aydın Doğan’ın kızlarına şikayet ettiğin genel müdür! Şimdi de Cafer’in adamı oldun, hep birinin adamıydın kendin yazmışsın, sağol."