Emin Çölaşan’dan son dakika açıklaması geldi. Gece yarısı başına geleni yazdı

Sözcü gazetesinin sevilen yazarlarından Emin Çölaşan bugünkü yazısında zorunlu bir ara vereceğini yazdı.
Cuma akşamı yerdeki kargo paketine ayağının takılması sonucunda evde geçirdiği kaza nedeniyle kürek kemiğinin kırıldığını ifade eden Emin Çölaşan, ambulansla Başkent Üniversitesi Hastanesi’ne gittiğini ve ameliyatın mümkün olmadığını dile getirdi.
Çölaşan’ın kolu askıya alınan Çölaşan, şu anda evde istirahatte olduğunu söyledi.
Çölaşan, yazılarına sağlık durumu el vermediği için ara vereceğini açıkladığı yazısında okurlarından özür diledi.
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