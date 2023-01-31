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Emin Çölaşan’dan son dakika açıklaması geldi. Gece yarısı başına geleni yazdı

Usta gazeteci Emin Çölaşan evde geçirdiği bir kaza sonucu kürek kemiğinin kırıldığını duyurdu. Bu nedenle de yazılarına bir süre ara vereceğini açıkladı.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 09:28
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Emin Çölaşan’dan gece yarısı başına gelen kazayı yazdı

Emin Çölaşan’dan son dakika açıklaması geldi. Gece yarısı başına geleni yazdı
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Sözcü gazetesinin sevilen yazarlarından Emin Çölaşan bugünkü yazısında zorunlu bir ara vereceğini yazdı.

Cuma akşamı yerdeki kargo paketine ayağının takılması sonucunda evde geçirdiği kaza nedeniyle kürek kemiğinin kırıldığını ifade eden Emin Çölaşan, ambulansla Başkent Üniversitesi Hastanesi’ne gittiğini ve ameliyatın mümkün olmadığını dile getirdi.

Çölaşan’ın kolu askıya alınan Çölaşan, şu anda evde istirahatte olduğunu söyledi.

Çölaşan, yazılarına sağlık durumu el vermediği için ara vereceğini açıkladığı yazısında okurlarından özür diledi.

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0606
31.01.2023 10:36
Geçmiş olsun Emin bey, dikkatli olun bizlerin size ihtiyacı var!  
 
NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE
31.01.2023 10:11
Geçmiş olsun sayın çölaşan.yazılarınızı köşenizde severek okuyan birisi olarak,bir an önce sağlığınıza kavuşmanızı dilerim,şifalar dilerim  
 
İhsan Özyalçın
31.01.2023 09:49
Çok üzüldüm üstat, geçmiş olsun. Acil şifalar dilerim. Yazılarınızı tekrar okumaya yakında başlarız inşallah. Siz Türk milletinin duygularının tercümanısıniz.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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