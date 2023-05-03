Emin Çölaşan'dan Muharrem İnce'ye: Amacı Recep Tayyip'i o makama yeniden seçtirmek

Emin Çölaşan Muharrem İnce eleştirerek, “Amacı ne yapıp yapıp Recep Tayyip'i o makama yeniden seçtirmek” dedi.

Emin Çölaşan'dan Muharrem İnce'ye: Amacı Recep Tayyip'i o makama yeniden seçtirmek

Sözcü yazarı Emin Çölaşan bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yi eleştirdi.

“Adaylığa soyunmasının en büyük nedeni ‘gıcık olduğu’ CHP'nin oylarını bölmek ve eski partisinden bu yolla intikam almak” diyen Çölaşan, “Amacı ne yapıp yapıp Recep Tayyip'i o makama yeniden seçtirmek” diyerek İnce’yi eleştirdi.

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Çölaşan, İnce’yi eleştirdiği yazısında “Bu arkadaş olacakları şimdiden biliyor, Kılıçdaroğlu'na tezgah kurduğunu yedi cihan görüyor ama duruşunu değiştirmeye niyetli görünmüyor… Bundan sonra da değiştirmeyecek… Zira amacı ne yapıp yapıp Recep Tayyip'i o makama yeniden seçtirmek. Biraz zor olur ama eğer başarırsa hayrını görsün. Böyleleri her seçimde ortaya çıkar, sonra nasihatını alır ama iş işten geçmiş olur.” İfadelerini kullandı.

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