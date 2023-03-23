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Emine Erdoğan, ilk iftarını Ankara'ya yerleşen depremzede aile ile birlikte yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarını Ankara'ya yerleşen depremzede Gönen ailesiyle birlikte yaptı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 22:49
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Emine Erdoğan, ilk iftarını Ankara'ya yerleşen depremzede aile ile birlikte yaptı

Emine Erdoğan, ilk iftarını Ankara'ya yerleşen depremzede aile ile birlikte yaptı
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Gönen ailesi, 6 Şubat'ta yaşanan deprem sonrası Ankara'ya yerleşmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gönen ailesinin evinde gerçekleştirilen iftar sofrasına konuk olduğunu ve evin neşesi güzel çocuklarla vakit geçirmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Ayrıca, milli okçu Mete Gazoz'un hayranı olduğu öğrenilen Süleyman'a küçük bir sürpriz yaptıklarını ifade eden Emine Erdoğan, Gönen ailesine içten misafirperverlikleri için teşekkür etti

Gönen ailesinin evinde gerçekleşen iftara Milli okçu Mete Gazoz da katıldı.

Emine Erdoğan, ziyaret sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gönen ailesinin misafirperverliği için teşekkür ederken, yüreklerdeki yangının gönül sofralarında birleşerek söndürüleceğine inandığını belirtti. Ayrıca, Mete Gazoz'un hayranı olduğu öğrenilen Süleyman'a küçük bir sürpriz yapıldığı da paylaşımda yer aldı.

 

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