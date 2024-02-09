Emine Erdoğan'dan 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' mesajı

Kaynak: AA
Emine Erdoğan'dan 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' mesajı
Emine Erdoğan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi olan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, dünya genelinde her yıl 8 milyondan fazla kişinin tütün bağımlılığı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirttiği verilere dikkat çekti.

Erdoğan, dünya genelinde sokaklarda ve sahillerde en yaygın olarak bulunan toksik atık olan sigara izmaritlerinin yok olması için tam 10 yıl gerektiğini belirtti. Ayrıca, son zamanlarda popülerlik kazanan elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin, geri dönüştürülemeyen tehlikeli atıklar olarak doğayı ve insanlığı tehdit ettiğini vurguladı.

Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere her bireyin, dumanı farklı ama zehiri aynı olan bu ürünlerin esaretinden kurtulmasını diledi. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nün, tütün bağımlılığıyla mücadelede bir dönüm noktası olmasını içtenlikle temenni etti.

Erdoğan son olarak paylaşımına, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmanın bir videosunu da paylaşımda bulundu.

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