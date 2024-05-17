Emine Erdoğan'dan ‘Kanserle Mücadele Zirvesi’ paylaşımı

Düzenleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan'dan ‘Kanserle Mücadele Zirvesi’ paylaşımı
Emine Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Afrika ülkeleriyle kanserle mücadele konulu zirvesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi olan Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Afrika Ülkelerinde Kanserle Mücadele Zirvesi vesilesiyle kıtanın ve dünyanın geleceği için birlik olduk. Nijerya'nın neşeli ve samimi insanlarıyla tanışmak, onların sıcakkanlılığı ve misafirperverliğiyle kucaklaşmak büyük bir mutluluktu. Kardeşliğimizin daim olmasını diliyor, barış, refah ve huzurun bu topraklarda hüküm sürmesini temenni ediyorum."

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Emine Erdoğan, aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Afrika ülkelerinde kanserle mücadele bilincini artırmak ve destek sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği program kapsamında yaptığı görüşmelere ait fotoğrafları da paylaştı.

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