Emine Işınsu '2025 Roman Ödülü' için başvurular başladı. Türk edebiyatı yeni yazarlar ve yeni eserler kazanıyor

Tertip Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, ödüle daha önce yayımlanmamış eserlerle başvurulacak ve konusu serbest olacak. Tek esere verilecek ödülü kazanan yazar, 2 Cumhuriyet altınıyla ödüllendirilecek, romanın yayımlanması da sağlanacak.

1 Mart 2025'e kadar gönderilecek eserleri, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Bilge Ercilasun, Prof. Dr. Belkıs Altuniş Gürsoy, Prof. Dr. Nazım H. Polat ve Şair-Yazar A. Yağmur Tunalı'dan oluşan jüri değerlendirecek.

Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgi, http://emineisinsu.com adresinden alınabilecek.

"IŞINSU, GENÇ YETENEKLERİ HEP DESTEKLEDİ"

Ödül Tertip Komitesi Başkanı ve Işınsu'nun eşi, Millî Düşünce Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İskender Öksüz, 5 Mayıs 2021 tarihinde hayatını kaybeden Işınsu'nun, çok genç yaşta roman yazmaya başladığını ve katıldığı yarışmalarla ismini duyurduğunu belirtti. Öksüz, "Işınsu bir yandan romanlarını yazarken, diğer yandan Türk edebiyatına genç yetenekler kazandırmak için uğraştı, onları destekledi, teşvik etti ve böylelikle çok sayıda yazarımızın isminin duyurulmasını sağladı. Biz de hem onun adını yaşatmak hem de edebiyatımıza yeni isimler kazandırmak için bu ödülü düzenledik" dedi.

İlki geçen yıl düzenlenen roman ödülüne, aralarında tanınmış yazarların da bulunduğu 141 eser sahibinin başvurduğunu bildiren Prof. Dr. İskender Öksüz, bu eserleri titizlikle değerlendiren jürinin, ödülü, "Cümbezin Kızı" romanıyla Ülkü Demiray'a verdiğini hatırlattı. Öksüz, "Bu vesileyle, geçen yılki jüride yer alan ve geçtiğimiz Şubat ayında kaybettiğimiz Sayın Alev Alatlı'yı da rahmet ve şükranla anıyorum" dedi.

Yazar Ülkü Demiray'a ödülü, Prof. Dr. İlber Ortaylı tarafından, geçtiğimiz Aralık ayında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde düzenlenen törenle takdim edilmişti. Bilge Kültür Yayınevi'nin yayımladığı "Cümbezin Kızı" romanı, 5 ay içinde 5 baskı yaptı.

İLK KİTABI, 17 YAŞINDAYKEN YAYIMLANDI

Emine Işınsu, 17 Mayıs 1938’de, babasının tümen komutanı olarak görev yaptığı Kars’ta doğdu. Annesi Şair-Yazar Halide Nusret Zorlutuna'dan dolayı, sürekli edebi sohbetler yapılan ve şiirler okunan bir ortamda büyüdü. Babasının görevlerinden dolayı da Sarıkamış, Şanlıurfa, Karaman gibi yurdun çeşitli yerlerinde yaşadı.

İlkokulu Şanlıurfa, Sarıkamış ve Ankara’da okuyan Işınsu, liseyi TED Ankara Koleji’nde bitirdi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ile ODTÜ'de bir süre okudu. Bir yarıyıl da bursla ABD’de eğitim gördü.

Emine Işınsu'nun ilk eseri, 17 yaşındayken basılan şiir kitabı "İki Nokta"dır. 1963’te ödül kazanan Küçük Dünya’dan sonra, yoğun şekilde romana yönelen sanatçı, roman yazmanın dışında,1970'lerin önemli fikir ve sanat yayınlarından Töre Dergisi’ni 1971-1981 yılları arasında çıkardı. Birçok dergi ve gazetede yazıları yayımlandı; Yeni İstanbul ve Sabah gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Işınsu, aktif edebi hayatı boyunca genç edebiyatçılarla yakın ilişki kurması ve onları teşvik etmesiyle bilinir.

Işınsu, yazdığı 18 romanında; dış Türkler, kadının tutsaklığı, Türkiye'nin içinden geçtiği çalkantılı dönemleri işledi. 2002 yılından itibaren yazdığı 4 romanında da büyük mutasavvıfların hayatını, yaşadıkları dönemleri yansıtarak romanlaştırdı.

Romanlarının yanı sıra 1 şiir kitabı, 3 oyunu, çeşitli hikâye ve deneme kitapları bulunan Işınsu'nun bazı eserleri, TRT'de dizi olarak çekildi. Sanatçının çok sayıda ödülü de bulunuyor.

Emine Işınsu, Akademisyen-Yazar İskender Öksüz ile evli ve 3 çocuk annesiydi. 5 Mayıs 2021'de, 82 yaşındayken hayatını kaybeden Işınsu'nun cenazesi, Hacı Bayram Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından, Ankara Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Sanatçının romanları:

Küçük Dünya, Azap Toprakları, Ak Topraklar, Tutsak, Sancı, Çiçekler Büyür,

Canbaz, Kaf Dağı’nın Ardında, Alpaslan, Atlı Karınca, Cumhuriyet Türküsü,

Nisan Yağmuru, Havva, Bir Ben Vardır Bende Benden İçeri, Bukağı, Hacı

Bayram, Hacı Bektaş Veli, Bir Aile.