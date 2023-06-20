Emine Seçkin, Kanada'da 2 altın madalya kazandı

Emine Seçkin, Kanada'da katıldığı uluslararası turnuvada 2 altın madalya elde etti.

Emine Seçkin, Kanada'da 2 altın madalya kazandı

Milli para badmintoncu Emine Seçkin, Kanada'da 2 altın madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Ottawa'da düzenlenen organizasyonda milli sporcu Emine Seçkin, tek kadınlar finalinde İsviçreli Ilaria Renggli’yi yenerek şampiyon oldu.

2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren turnuvada milli badmintoncu, karışık çiftler kategorisinde de Hint partneri Prem Kumar Ale ile altın madalya aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emine Seçkin, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya sıralamasında en iyi 12 sporcunun katıldığı turnuvada, güçlü rakiplerle mücadele ederek şampiyonluğu kazandım. Gruptan ikinci çıktığım turda dünya sıralamasında birinci olan rakibimi 2-0 yendim. Paris 2024'e yüksek puan veren bu turnuvada şampiyon olmak çok gurur verici. Daha fazla çalışıp daha büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Bana bu imkanı veren herkese çok teşekkür ederim."

(AA)

Öne Çıkanlar
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Son Haberler
Microsoft siber saldırıya uğradı. Şirketten açıklama geldi Güncel
Microsoft siber saldırıya uğradı. Şirketten açıklama geldi
Sık duş almak zararlı mı Sağlık
Sık duş almak zararlı mı
Dünyanın en sağlıklı besini hangisi Sağlık
Dünyanın en sağlıklı besini hangisi
Bulaşık makinesinde neler yıkanmamalı Sağlık
Bulaşık makinesinde neler yıkanmamalı
Migren ataklarını tetikleyen besinler hangileri Sağlık
Migren ataklarını tetikleyen besinler hangileri
Bitki çayı tüketirken nelere dikkat etmeli Şifalı Bitkiler
Bitki çayı tüketirken nelere dikkat etmeli
Kontrolden çıkan servis minibüsü duvara çarptı Güncel
Kontrolden çıkan servis minibüsü duvara çarptı