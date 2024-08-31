Emine Seçkin'den erken veda

Düzenleme: Kaynak: İHA
Emine Seçkin'den erken veda

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para badmintoncu Emine Seçkin, tek kadınlar WH2 A grubu ikinci maçında Çin'den Yu Tong Liu'ya 2-0 mağlup olarak oyunlara veda etti.

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