Emine Ün ve Emre Kınay 14 yıl sonra bir arada. Eski eşler bir ilk yaşadı

2004-2009 yılları arasında evli kalan, ihanet iddiasıyla ayrılan ve Duru adında bir kızları olan Emine Ün ile Emre Kınay 14 yıl sonra ilk kez bir araya geldi.

Emine Ün ve Emre Kınay 14 yıl sonra bir arada. Eski eşler bir ilk yaşadı

Editör: Özlem KIRAL

Emine Ün modellik kariyerinin zirvesindeyken oyuncu Emre Kınay ile 2003'te hayatını birleştirdi.

65223bfbe4bfdc07809a1c53.webp

2004'te kızları Duru'yu kucaklarına alan çiftin mutluluğu parmakla gösteriliyordu ki, 2009'da bomba patladı; boşandılar.

65223bfbe4bfdc07809a1c49.webp

Emine Ün'ün Emre Kınay'ı Tolga Karakaş ile aldattığı söylendi. Emine, 2012'de evlendiği sevgilisinden de 2021'de ayrıldı.

İhanet dedikodusu ve olaylı boşanmanın ardından Emine Ün ile bir araya gelmemeye özen gösteren Emre Kınay, 14 yıl sonra yumuşadı ve yelkenleri suya indirdi.

Eski eşler önceki ekşam Ataşehir'deki bir restorandaydılar. Yanlarında artık 19 yaşında olan kızları Duru da vardı.

65223c16e4bfdc07809a1c5b.webp

Birlikte eğlenen, sahneye çıkıp şarkı söyleyen Emine Ün, Emre Kınay ve kızları Duru felekten bir gece çaldılar.

65223c16e4bfdc07809a1c5d.webp

Öne Çıkanlar
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Karaman'da trafik kazası: 1 ölü Gündem
Karaman'da trafik kazası: 1 ölü
Antalyaspor başkanı ortak karar verdik dedi. TFF'nin Nuri Şahin'e yaptığı teklifi açıkladı Spor
Antalyaspor başkanı ortak karar verdik dedi. TFF'nin Nuri Şahin'e yaptığı teklifi açıkladı
Lahmacun böreği nasıl yapılır? Lahmacun böreği tarifinin malzemeleri neler? Gündem
Lahmacun böreği nasıl yapılır? Lahmacun böreği tarifinin malzemeleri neler?
İsrail'in Yunanistan'daki askerleri geri dönüyor Dünya
İsrail'in Yunanistan'daki askerleri geri dönüyor
Ayasofya eski imamı İsmet İnönü'ye hakaret etti Gündem
Ayasofya eski imamı İsmet İnönü'ye hakaret etti
Kaybolarak mahsur kalan keçinin imdadına itfaiye yetişti Gündem
Kaybolarak mahsur kalan keçinin imdadına itfaiye yetişti
Burdur'daki yangını söndürme çalışmaları 6. gününde Gündem
Burdur'daki yangını söndürme çalışmaları 6. gününde