Emine Ün ve Emre Kınay 14 yıl sonra bir arada. Eski eşler bir ilk yaşadı

Editör: Özlem KIRAL

Emine Ün modellik kariyerinin zirvesindeyken oyuncu Emre Kınay ile 2003'te hayatını birleştirdi.

2004'te kızları Duru'yu kucaklarına alan çiftin mutluluğu parmakla gösteriliyordu ki, 2009'da bomba patladı; boşandılar.

Emine Ün'ün Emre Kınay'ı Tolga Karakaş ile aldattığı söylendi. Emine, 2012'de evlendiği sevgilisinden de 2021'de ayrıldı.

İhanet dedikodusu ve olaylı boşanmanın ardından Emine Ün ile bir araya gelmemeye özen gösteren Emre Kınay, 14 yıl sonra yumuşadı ve yelkenleri suya indirdi.

Eski eşler önceki ekşam Ataşehir'deki bir restorandaydılar. Yanlarında artık 19 yaşında olan kızları Duru da vardı.

Birlikte eğlenen, sahneye çıkıp şarkı söyleyen Emine Ün, Emre Kınay ve kızları Duru felekten bir gece çaldılar.