Eminönü’nde tonlarca kaçak midye ele geçirildi

Kaynak: İHA
Eminönü’nde tonlarca kaçak midye ele geçirildi

Eminönü'nde gerçekleştirilen operasyonda 3 ton kaçak midye ele geçirildiği açıklandı.

Eminönü'nde gerçekleştirilen operasyonda 3 ton kaçak midye ele geçirildi. Yakalanan şüpheliye ise 26 bin 242 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlileri, 23 Eylül'de Eminönü'nde yasak yolla çıkarılan midyelerin bir araca yüklendiğini tespit etti. Bunun üzerine şüpheli araç durduruldu, sürücü H.A. isimli şahıs yakalandı. Araçta yapılan aramalarda yaklaşık 3 ton ağırlığında 150 çuval kaçak midye ele geçirildi. Midyeler, canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi için tekrar denize dökülürken, yakalanan şüpheliye "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet" suçundan toplam 26 bin 242 lira cezai işlem uygulandı.

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