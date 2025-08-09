Emlak sektörü bakanlığın radarına takıldı! Bunu yapanlara rekor ceza

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ile sahte ilanlar ve manipülatif fiyatları inceleyen Ticaret Bakanlığı haksız fiyat artışına neden olan taşınmaz ilanları için 137 milyon liralık rekor ceza kesti.

Elektronik ilan platformlarında yer alan sahte ilanların, manipülatif fiyat artışlarının, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen faaliyetler hız kesmeden devam ediyor.



Bakanlık tarafından taşınmaz ilanlarının yayımlandığı ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirilirken ve söz konusu yükümlülüklerin takibi için de Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kuruldu.

İlan platformları ile EİDS arasında kurulan entegrasyon sayesinde 1 Kasım 2023'ten itibaren taşınmaz ilanlarında kimlik doğrulaması yapılmaya başlandı. EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması, 1 Ocak itibarıyla kiralık taşınmazlar, 7 Nisan itibarıyla da satılık iş yeri ilanları için zorunlu hale geldi. Gelecek dönemde diğer satılık taşınmaz ilanlarına da yetki doğrulama zorunluluğu getirilmesi amaçlanıyor