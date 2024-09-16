Emlak sektöründe yeni dönem bugün başladı. Cezası 158 bin 460 TL

Türkiye’de emlak sektöründe önemli bir gelişme yaşandı. Tüketicilerin korunması, ilan kirliliğinin önlenmesi ve piyasadaki düzensizliklerin giderilmesi amacıyla başlatılan “doğrulanmış ilan” dönemi, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren zorunlu hale gelecek. Bu yeni uygulamanın temel amacı, sahte ilanlar ile yetki belgesiz emlakçılık faaliyetlerinin önüne geçmek, aynı zamanda piyasa düzenini sağlamak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaptığı açıklamada bu düzenlemenin resmi olarak yürürlüğe girdiğini duyurdu. Bolat, sahte ilanlar nedeniyle tüketicilerin büyük mağduriyet yaşadığını vurgulayarak, bu durumun engellenmesinin en büyük hedeflerinden biri olduğunu belirtti. Tüketiciler, sıkça yanıltıcı ilanlar ile karşı karşıya kalıyor, bu da hem zaman kaybına hem de ekonomik zararlara yol açıyor. Doğrulanmış ilan sistemi, bu mağduriyetleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

HERKES İLAN VEREMEYECEK

Bu yeni düzenleme kapsamında emlak ilanları artık yalnızca taşınmaz sahibi, birinci ve ikinci dereceden yakınları ya da bu kişiler tarafından yetkilendirilen emlak işletmeleri aracılığıyla verilebilecek.

yetkilendirme işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek ve ilanlar, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile doğrulanacak.

Bu sayede, ilan verenlerin kimlik bilgileri ve taşınmazlara dair detaylar yetkili merciler tarafından denetlenecek, bu da sahte ilanların önüne geçilmesinde büyük bir rol oynayacak.

Yeni düzenleme, hem satılık hem de kiralık taşınmazları kapsıyor. Piyasada oluşan ilan kirliliği ve sahte bilgilerle hazırlanan ilanlar, tüketicilerin güvenini sarsıyordu. Aynı zamanda, fiyat dalgalanmalarına ve haksız rekabete neden oluyordu.

Ticaret Bakanlığı, bu sorunları çözmek amacıyla emlak piyasasında köklü bir düzenlemeye gitme kararı aldı. Artık ilanlar yalnızca yetki belgeli emlakçılar aracılığıyla verilebilecek ve bu emlakçılar, her bir ilan için gerekli yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olacaklar.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILACAK

Denetimler sıkı bir şekilde gerçekleştirilecek ve bu kurallara aykırı hareket edenlere ciddi yaptırımlar uygulanacak. Ticaret Bakanlığı, yeni sistemle uyum sağlamayanlara 158 bin 460 TL'ye kadar idari para cezası uygulayacak. Bakanlık, piyasa denetimlerini sıkılaştırarak, kayıt dışı emlakçılık ve sahte ilanların hızla tespit edilmesi için çalışmalarına devam edecek.

Yeni sistemin zorunlu hale geleceği 1 Ocak 2025 tarihi, emlak sektöründe şeffaflık ve güvenin daha da artacağı bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Bu tarihten itibaren, tüm ilanlar doğrulanmış olacak ve tüketiciler güvenle işlem yapabilecekler. Emlak sektöründe faaliyet gösteren firmalar ise bu yeni sisteme uyum sağlamak için gerekli hazırlıklarını tamamlamak zorundalar.

Hem emlakçılar hem de ilan verenler için yeni bir dönemin başladığı bu süreç, tüketiciler için büyük avantajlar sunuyor. Bu sayede, sektörde fiyat istikrarı sağlanarak, daha güvenilir ve şeffaf bir emlak piyasası oluşacak.