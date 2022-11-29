Emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde yarın son gün

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren emlak vergisinde ikinci taksit ödemelerinde yarın son gün.Emlak vergisi oranı dört yılda bir takdir komisyonlarınca belirleniyor. Geçen yıl bu oran dört yıllığına vergi artışı yüzde 36,20 olarak belirlenmişti. Geçen yıl gayrimenkul alanların bu yıl vergi ödemesi yapması gerekiyor. Belediyeler bölgelerinde oturan vatandaşlara mesajla uyarıp, emlak vergelerini yatırmaları isteniyor. Bu yıl satın alınan mülkün ilk emlak vergisi ödemesi ise gelecek yıldan başlayacak. Ödemeler, gayrimenkulün bulunduğu belediyeye başvurularak havale yoluyla ya da e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

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