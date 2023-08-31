Emlak vergisine rekor zam. Türkiye Yüzyılı tam gaz devam ediyor

Emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri yüzde 80’e yakın arttı. Meskenlerin metrekare maliyeti 249,97 TL ile 11 bin 466,86 TL arasında değişecek. Buna göre, emlak vergisi de en az yüzde 80 artacak.

Emlak vergisine rekor zam. Türkiye Yüzyılı tam gaz devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi.

Mesken binaları açısından lüks inşaatlar için metrekare normal inşaat maliyet bedelinin asgari ve azami sınırları, 5 bin 231,32 lira ile 11 bin 466,86 lira, birinci sınıf inşaatlar için 2 bin 207,70 lira ile 7 bin 668,25 lira, ikinci sınıf inşaatlar için 1555,23 lira ile 5 bin 195,37 lira, üçüncü sınıf inşaatlar için 525,34 lira ile 3 bin 538,46 lira, basit inşaatlar için 249,97 lira ile 1595,81 lira arasında olacak.

Buna göre, emlak vergisi de en az yüzde 80 artacak.

Öte yandan tebliğle fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul, havuz gibi binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.

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