Emma Watson elbisesiyle festivale damga vurdu

Venedik Film Festivali 2025, sadece sinema dünyasından değil, moda dünyasından da büyük ilgi gördü. Bu yılın en çok konuşulan isimlerinden biri, şüphesiz ki başarılı oyuncu Emma Watson oldu. Kırmızı halıdaki klasik şıklık anlayışından uzaklaşan Watson, 1960'lı yılların özgür ve devrimci ruhundan ilham alan iki farklı mini elbiseyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

MONOGRAM DETAYLARIYLA ÖNE ÇIKAN TASARIM

Watson'ın ilk tercihi, Gucci'nin ikonik monogram desenine sahip kahverengi bir mini elbise oldu. Bu parça, minimalist ancak güçlü çizgisiyle 60'ların moda ikonu Mary Quant ve Twiggy gibi isimlerin bıraktığı mirasa bir saygı duruşu niteliğindeydi. Elbisenin kısa kesimi, o dönemin kadınlarının kazandığı özgürlük ve bağımsızlık ruhunu temsil ederken, kahverengi tonu tasarıma bohem ve doğal bir hava kattı. Bu seçim, retro bir silüetin modern lüksle nasıl kusursuzca birleşebileceğini gözler önüne serdi.

FARKLI BİR STİL YORUMU

Festival boyunca stilist seçimleriyle adından söz ettirmeye devam eden Emma Watson, ikinci görünümünde yine Gucci'ye ait zeytin yeşili bir mini elbiseyi tercih etti. Bu ikinci elbise de ilkine benzer şekilde 60'lı yılların enerjisini yansıttı. Watson bu görünümünü, ikonik Ray-Ban Wayfarer güneş gözlükleri ve pudra pembesi stilettolarla tamamladı. Bu detaylar, hem nostaljik bir dokunuş ekledi hem de bacaklarını daha uzun göstererek estetik bir denge sağladı. Oyuncunun bu iki kombini de, moda dünyasının zamansız klasiklere olan ilgisini bir kez daha kanıtladı.