Emmy gecesinde ‘Gazze’ isyanı: Bardem'den kefiyeli protesto! Gecenin en coşkulu anı

"Televizyon dünyasının Oscar'ları" diye anılan Emmy Ödülleri, 77'nci kez verilirken kazananlar kadar konuşmaları, kıyafetleri ve protestoları da gecenin odak noktası oldu.Bu yılki 77. Emmy Ödülleri'nde "Adolescence" dizisi, 6 dalda en çok ödül alan yapım olarak öne çıktı. Los Angeles'taki törenin asıl ilgi çeken yanı ise başka detaylardı.

İşte "Televizyon dünyasının Oscar'ları" Emmy Ödülleri gecesinin dikkat çeken anları...

"FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK!"

"Komedi Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü kazanan ve kırmızı "Artists4Ceasefire" (Gazze'deki savaşta acil kalıcı ateşkes, sivillere insani yardım ve tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısı yapan sanatçı kolektifi) rozeti takan Hannah Einbinder, konuşmasını iki kelimeyle bitirdi: Filistin'e özgürlük!"ATEŞKES!"

Filistinlilerin haklarını savunan ve Gazze'deki savaşı bitirmeyi isteyen tek isim Hannah Einbinder değildi. "Hacks" dizisindeki rol arkadaşı Megan Stalter, "Ateşkes!" yazılı çanta taşıyarak Emmy Ödülleri'ne katıldı.

KIRMIZI HALIDA KEFİYE

Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez Hikâyesi" dizisinin yıldızı İspanyol oyuncu Javier Bardem, Filistin kefiyesiyle kırmızı halıda poz verdi. Yumruğunu kaldırarak basına çıkan Bardem, bir muhabire soykırımı meşrulaştıran veya destekleyen eğlence şirketleriyle çalışmayacağını belirtti.

TARİHE GEÇTİ

"Drama Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" kategorisinde şimdiye dek siyahi oyuncu ödül almamıştı. Tramell Tillman, "Severance" dizisindeki rolüyle Emmy kazanarak tarihe geçti. "İlk oyunculuk koçum çok sertti arkadaşlar ama tüm harika anneler öyledir" diyerek annesini öven Tillman; "Anne, kimse yokken sen yanımdaydın. Sevgi dolu nezaketin benimle. Ve bu da senin için" sözleriyle ödülü annesine ithaf etti.

EN COŞKULU KONUŞMA"

The Penguin"in başrolü Cristin Milioti, "Mini Dizi / TV Filmi Dalında En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü alırken gecenin en enerjik konuşmasını yaptı."Bunu geçen gün terapide aldığım notların arkasına yazdım, bu yüzden arkasına bakmayın" diye başlayan ve heyecanla konuşan oyuncu; "Şu anda bu dünyada hayatta olmanın anlamını kavramak çok zor, bu yüzden parlak noktalar ve inanılmaz oyuncu kadromuz ve ekibimizle bu diziyi yaptığımız için çok minnettarım. Bu rolü oynamak uçmak gibiydi" dedi."Sizi seviyorum ve oyunculuğu çok seviyorum!" diye haykıran Milioti, konuşmasını zafer çığlığıyla sonlandırdı.

EN GENÇ EMMY ÖDÜLLÜ OYUNCU OLDU

Mini dizi "Adolescence" ile çıkış yapan Owen Cooper, "Mini Dizi / TV Filmi Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü alarak 15 yaşında kategorideki en genç kazanan oldu.13 yaşındaki katil Jamie Miller rolündeki etkileyici performansı, Oscar ödüllü Javier Bardem, deneyimli Bill Camp ve yazar-komedyen Rob Delaney'i geride bıraktı. Cooper, kabul konuşmasında "Bence bu gece, dinlerseniz, odaklanırsanız ve konfor alanınızdan çıkarsanız her şeyi başarabileceğinizi kanıtlıyor. Üç yıl önce hiçbir şeydim. Şimdi buradayım" dedi.

