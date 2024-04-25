Emniyet amirinin kızı, tartıştığı ağabeyini babasının tabancasıyla öldürdü

Olay, 21 Nisan günü saat 06.00 sularında Ekinözü ilçesine bağlı Kızılcaoba Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki E.T.T. ile ağabeyi Ruşen Sina T. (21) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.T.T., babasının emniyet amiri olduğu belirtilen beylik tabancasıyla ağabeyini vurdu.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ruşen Sina T., Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, E.T.T. polis tarafından gözaltına alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen genç, yoğun bakımda sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Gencin cenazesi, otopsinin ardından Gariplik Camii'nde defnedilirken, kardeşi E.T.T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.