Emniyet duyurdu: Vapur seferlerine kısıtlama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bugün Çengelköy İskelesi'nin 13.00 ile 19.00 arasında deniz trafiğine kapatılacağı; boğaz trafiğinin de iç hatlar aksatmayacak şekilde düzenleneceği duyuruldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, "Çengelköy İskelesi 13.00-19.00 saatleri arasında deniz trafiğine kapatılacaktır. Ayrıca İstanbul Boğazı Uluslararası Boğaz trafiği 13.00-19.00 saatleri arasında iç hat seferlerini aksatmayacak şekilde neta edilecektir." bilgisi verildi.

VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE SIFIR ATIK ETKİNLİĞİ

Müdürlükten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başkanlığını yürüttüğü Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Danışma Kurulu üyeleri ile gerçekleştirilecek toplantılar kapsamında bugün Vahdettin Köşkü'nde bazı programların olacağı belirtildi.

Bu kapsamda bugün Üsküdar ve Çengelköy İskelesi'nde bazı programların düzenleneceği kaydedilen açıklamada, "Çengelköy İskelesi 13.00-19.00 saatleri arasında deniz trafiğine kapatılacaktır. Ayrıca İstanbul Boğazı Uluslararası Boğaz trafiği 13.00-19.00 saatleri arasında iç hat seferlerini aksatmayacak şekilde neta edilecektir." ifadelerine yer verildi.