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Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 4 akademik personel alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, bünyesinde Öğretim görevlisi ve Araştırma görevlisi olarak istihdam etmek üzere 4 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 2 Şubat 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 16:41
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Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 4 akademik personel alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 4 akademik personel alacak
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Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, bünyesinde Öğretim görevlisi ve Araştırma görevlisi olarak istihdam etmek üzere 4 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 2 Şubat 2023 olarak açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne Anayasanın 132'nci maddesi, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 saydı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 3201 saydı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Akademimiz web sayfasında yayınlanan Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri çerçevesinde naklen veya açıktan atama ile Öğretim Görevlisi unvanında (2) ve Araştırma Görevlisi unvanında (2) öğretim elamanı alınacaktır.

İlan ile ilgili tüm bilgilere Akademimiz adresinden ulaşılabilir.

Adayların Başvuracakları Bilim Dalları ile ilgili Olarak;

İhtiyaç Duyulan Öğretim Elemanı Alan, Unvan, Kadro Sayıları Ve Başvuracakları Bilim Dallan İle İlgili Olarak Adaylarda Aranan Özel Şartlan Gösterir Tablo

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