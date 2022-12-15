﻿Emniyet kaynakları Saraçhane mitingine kaç kişinin katıldığını açıkladı

İstanbul'daki emniyet kaynakları, Altılı Masa'nın Fatih Sraçhane'deki mitingine yaklaşık 25 bin kişinin katıldığını bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki altılı masanın liderleri, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet kararının ardından Saraçhane Meydanı'nda bir araya geldi.

AA'nın aktardığına göre, il emniyet kaynakları, İBB Başkanı İmamoğlu ile parti liderlerinin konuşma yaptığı mitinge, 25 bin civarında katılım olduğunu bildirdi.

İstanbul halkı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı ‘hakaret davası’nda verilen hukuksuz karara karşı bugün Saraçhane’de buluştu. İradesine sahip çıkan halk, hukuku bir baskı aparatı olarak kullanan iktidara çok net bir mesaj verdi.

NE OLMUŞTU?

Dün İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava karara bağlanarak, Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı verildi. Verilen kararla birlikte İmamoğlu hakkında siyasi yasak süreci başlamış oldu.