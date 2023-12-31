Emniyet mensubu olduğunu söyleyerek 500 bin TL dolandırdı

Kaynak: İHA
Emniyet mensubu olduğunu söyleyerek 500 bin TL dolandırdı
Zonguldak’ta bir vatandaş, emniyet mensubu olduğunu iddia eden kişi tarafından 500 bin TL dolandırıldı.

Zonguldak il merkezinde yaşanan olayda, bir vatandaş, kendisini emniyet mensubu olarak tanıtan bir kişiye inandığını ve dolandırdığını söyleyerek polis merkezine ihbarda bulundu. Vatandaş, kendisini emniyet mensubu olarak tanıtan kişinin, kendi adının bir soruşturma içinde geçtiğini ileri sürerek kendisini kandırdığını ve 500 bin TL değerindeki nakit para ve altınlarını şahsa teslim ettiğini iletti. Dolandırıcı şahıs, yüzü maskeyle kapalı bir şekilde vatandaşın evine gelerek altınları aldı.

İhbar sonucunda, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği yaptığı araştırmalar sonucunda dolandırıcı şahsı tespit etti. Şahsın 18 yaşında olduğu ve İstanbul’a kaçtığı belirlendi.

İstanbul’da yakalan dolandırıcı mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı.

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