Emniyet şeridinde dinlenen bir vatandaş beton mikserinin altında ezilerek can verdi

Antalya'nın Kumluca ilçesi Hasyurt Mahallesi Kumluca Finike D-400 kara yolunda meydana gelen olayda, Otomobille tatil için Kaş'taki yazlıklarına giden Atilla ve Doğan Gündüz kardeşler, TIR Parkı Kavşağı tarafındaki emniyet şeridinde dinlenmek için durakladı.

BETON MİKSERİNİN ALTINDA EZİLDİ

Dörtlü ikaz lambasını açan Gündüz kardeşler, otomobilin arka kısmında yol kenarında mola verdi. Bu sırada, Kumluca'dan Finike istikametine doğru seyir halinde ilerleyen M.Y. yönetimindeki 65 ACB 351 plakalı beton mikseri arkadan gelerek Gündüz kardeşlere çarptı

KARDEŞİ SON ANDA KURTULDU

Atilla Gündüz son anda mikseri fark ederek kenara çekildi ancak Doğan gündüz mikserin altında kalarak hayatını kaybetti. Mikser çarpmanın etkisiyle refüje vurup devrildi. Mikserin sürücüsü M.Y., gözaltına alındı.