Emniyeti sarsacak iddia. Skandal yeni İçişleri Bakanı'nın masasında

Yeni kabinenin açıklanması sonrası İçişleri Bakanlığı görevine Ali Yerlikaya geldi. Yerlikaya’nın görevi Süleyman Soylu’dan devralması sonrası ortaya çarpıcı iddialar atıldı. T24 yazarı Tolga Şardan bgünkü köşe yazısında emniyet teşkilatı ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya attı. Bu iddialardan biri de Ankara Emniyet Müdürlüğü ile ilgiliydi. Şardan, Ankara’da görev yapan üst düzey bir polisin gece kulübü sahibi olduğunu söyledi. Şardan, ismini vermediği polisin gece kulübünü makamını kullanarak ve dolaylı yoldan aldığını belirtti.

Şardan’ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde üst düzey görev yapan bir polis müdürünün, yine makam ve mevkiini kullanarak dolaylı yoldan mal sahibi olduğu iddiası dilden dile konuşuyor.

Bu üst düzey polis müdürü, yine başkentin özellikle gençlerin gece hayatının odağında olan ve çokça tanınan Çankaya bölgesinde bir gece kulübünü, yakını üzerinden satın aldı.

Paranın sahibi polis müdürü. Devir için ödendiği ifade edilen miktar bir milyon 600 bin dolar civarında. Dünkü resmi kur üzerinden yaklaşık 37 milyon lira! Hadi diyelim kur dün yükseldi, 20 liradan hesaplarsak 32 milyon lira.

Yine bir önceki iddiada olduğu gibi söz konusu polis müdürünün amiri konumundaki Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz bu süreçten bilgi sahibi mi acaba?”

CHP’Lİ TAŞÇIER MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

Şardan’ın köşe yazısındaki iddialar Meclis gündemine taşındı. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde ilgili habere atıf yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Üç üst düzey polis müdürü hakkındaki iddiaları kaleme almıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez teşkilatında örev yapan bir polis müdürünün, yakın arkadaşı olan ve FETÖ ile bağlantısı olduğu iddiası ile yargılanan bir iş insanını, dosyası İstinaf’ta iken devreye girerek ceza almamasını sağladığı, neticesinde de bu iş insanının, Ankara'nın en kıymetli bölgelerinden Çayyolu'nda bir evi söz konusu polis müdürüne değerinin yaklaşık üçte bir fiyatına devrettiği ifade edilmiştir. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan bir diğer polis müdürünün ise, Çankaya bölgesinde bir gece kulübünü bir yakını üzerinden satın aldığı ve devir için 1 milyon 600 bin dolar civarında ödeme yapıldığı iddia edilmektedir. Son olarak ise bir tatil beldesinin ilçe Emniyet Müdürü’nün, göçmen kaçakçılığından sabıkalı bir kişinin atölyesinde kendisine tekne yaptırdığı ifade edilmektedir."

"SİZCE OLAĞAN MI?"

Taşçıer, Bakan Ali Yerlikaya'ya konuyla ilgili şu soruları yöneltti:

"Söz konusu iddialar hakkında bilginiz bulunmakta mıdır? Alenileşen bu iddialarla ilgili bir soruşturma başlatacak mısınız?

Bir polis müdürünün kazandığı maaş belli olduğuna göre, kendisine milyonlarca dolar ödeyerek gece kulübü satın alması ya da özel tekne sipariş edip imal ettirmesi sizce olağan karşılanabilir mi? Söz konusu polis müdürlerinin bu paraları nasıl elde ettiğine dair bir araştırma yaptıracak mısınız?

Göçmen kaçakçılığının en yoğun olduğu merkezlerden biri konumundaki bir ilçenin emniyet müdürünün, yine göçmen kaçakçılığından sabıkası olan bir kişinin atölyesinde tekne yaptırıyor olması, teşkilat içerisinde bu kirli işlere bulaşan şahısların varlığına sizce işaret etmekte midir?"