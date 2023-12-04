Emniyetin Kırıkkale'de yaptığı uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda 8 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 14 şüphelinin adli işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.