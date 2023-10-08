Emniyet’ten fahri trafik müfettişinin önerisine yanıt

Merhaba değerli okurlarım,

Trafikte dikkat çok önemlidir. Anlık dikkatsizlik üzücü sonuçları beraberinde getirebilir.

Emniyet Teşkilatından bu konuları sık sık gündeme getiren önemli isim, Fahri Trafik Müfettişleri (FTM) Derneği Basın Sözcüsü Halis Kahraman, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı'na bir öneri sundu.

Öneride şöyle yazıyordu.

Basın Sözcüsü Halis Kahraman, ülke genelindeki 81 İl Emniyet Müdürlüklerince, Trafik Denetleme Şube Ekiplerince il genelinde belirlenen periyodik aralıklar ile gerçekleştirilen trafik denetim sonuçlarının basın açıklaması yoluyla kamuoyuna duyurulduğunu belirterek, "Fahri Trafik Müfettişlerince, trafik kural ihlali yapan araç sürücülerinin tescil plakalarına süreç içerisinde toplam kaç adet trafik ihlal tespit tutanağı tanzim edildiğini ve bunların ne kadarının görevli polislerce trafik idari para cezasına dönüştürüldüğünün 81 İl Emniyet Müdürlüklerince trafik denetim sonuçlarının yayımlandığı basın açıklamasında yer verilerek kamuoyuna duyurulmasını öneriyorum." ifadelerini kullandı.

Halis Kahraman'ın Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) 21.9.2023 tarih ve 2306257632 başvuru sayısı ile yapmış olduğu önerisinde şu ifadeler yer aldı:

"Merkezi İstanbul'da bulunan Fahri Trafik Müfettişleri (FTM) Derneği’nin Yönetim Kurulu üyesi ve Basın Sözcüsü görevini yürütmekteyim.

Ülke genelindeki 81 İl Emniyet Müdürlüklerince, Trafik Denetleme Şube Ekiplerince il genelinde belirlenen periyodik aralıklar ile gerçekleştirilen trafik denetim sonuçları basın açıklaması yoluyla kamuoyuna duyurulmaktadır. Ancak bu basın açıklamalarında fahri trafik müfettişlerince süreç içerisinde toplam kaç adet trafik kural ihlali tespit tutanağının görevli polisler tarafından trafik idari para cezasına dönüştürüldüğüne basın açıklamasında yer verilmemektedir.

Trafikte sivil denetimle ilgili; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Ek-6’ncı maddesi hükmüne istinaden gönüllülük esasına dayalı fahri trafik müfettişliği müessesesi kurulmuş, 01.05.1997 tarih ve 22976 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Fahri Trafik Müfettişleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği” ile de görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir.

Türkiye genelinde, trafik polislerinin veya EDS kameralarının bulunmadığı noktalarda kural ihlali yapan sürücüler hakkında trafik suçu tespit tutanağı düzenlemeye yetkili olan ve trafik kolluk görevlilerine yardımcı olmak amacıyla, gönüllülük esasına göre sivil inisiyatif olarak sayıları 36 bini aşan Fahri Trafik Müfettişleri görev yapmaktadırlar.

Fahri Trafik Müfettişlerince, trafik kural ihlali yapan araç sürücülerinin tescil plakalarına süreç içerisinde toplam kaç adet trafik ihlal tespit tutanağı tanzim edildiğini ve bunların ne kadarının görevli polislerce trafik idari para cezasına dönüştürüldüğünün 81 İl Emniyet Müdürlüklerince trafik denetim sonuçlarının yayımlandığı basın açıklaması’nda yer verilerek kamuoyuna duyurulmasını öneriyorum.

Bu önerimin uygulamaya geçirilmesi halinde “Trafiğin gizli gözleri” olan tanınan Fahri Trafik Müfettişleri’nin Türkiye genelinde her an aktif olarak görev yürüttüklerinin ve trafik denetimine sivil inisiyatif olarak katkıda bulunduklarının basın yoluyla duyurulmasıyla varlığı ve bilinirliği artacağı, farkındalık yaratacağı aşikârdır.

Bu önerimin değerlendirilerek, gereğinin yapılmasını ve neticeden tarafıma bilgi verilmesini istiyorum..

Merkezi İstanbul'da bulunan Fahri Trafik Müfettişleri (FTM) Derneği'nin Yönetim Kurlu üyesi ve Basın Sözcüsü Halis Kahraman'ın Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığına ilettiği ölümlü trafik kazalarına karışan şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının isimleri ve kaza yeri ve kaza kusurları her ay düzenli olarak kamuoyuna açıklanması talebini içeren önerisine cevap verildi.

"OTOBÜS

Emniyet Genel Müdürlüğü’nce 2017 yılında başlatılan uygulamayla ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarına karışan şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının isimleri ve kaza yeri ve kaza kusurları her ay düzenli olarak açıklanıyordu.

Ancak bu yararlı uygulama bilinmeyen bir nedenle durduruldu.

Fahri Trafik Müfettişleri (FTM) Derneği Basın Sözcüsü Halis Kahraman bu uygulamanın tekrar başlatılması için çağrı yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ise yaptığı karşı açıklamada şöyle dedi:

“Otobüs ve benzeri taşıtların karışmış olduğu ölümlü trafik kazası sonuçlarının, kamuoyuna görüntülü ve yazılı olarak, kusur oranlarından söz edilmeksizin altı ayda bir ilan edilmesi öngörülmüştür.”

Fahri trafik müfettişleri, bu uygulamanın etkili olabilmesi için firma adları ve kusur oranları belirtilerek ayda bir kamuoyuna ilan edilmesini talep ediyor.

Uygulama ancak bu şekilde caydırıcı olabilir."

Kazasız sağlıkla iyi yolculuklar diliyorum. İyi pazarlar.

