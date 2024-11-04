Empoli galibiyet serisine Como'yu 1-0 mağlup ederek devam etti

Serie A'nın 10. haftasında Empoli, sahasında Como’yu 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Empoli’nin teknik direktörü Roberto D’Aversa yönetiminde evinde oynadığı bu maçı, Pietro Pellegri’nin 47. dakikadaki şık golüyle kazandı. Bu sonuçla Empoli, evinde sezonun ilk golünü kaydederken ligdeki üçüncü galibiyetine de ulaştı. Ayrıca puanını 14’e yükselten Empoli, tehlike hattından uzaklaşma yolunda önemli bir adım attı. Como ise üst üste üçüncü yenilgisini alarak 9 puanda kalıp alt sıralarda yer almaya devam etti.

Pellegri’nin Müthiş Golü Maçı Belirledi

Maçın en kritik anı 47. dakikada yaşandı. Alberto Moreno'nun yaptığı hatalı kafa vuruşunu değerlendiren Pietro Pellegri, sert bir şutla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Empoli taraftarlarına büyük sevinç yaşatırken, Como’nun sahada geri düşmesine yol açtı. Como, bu dakikadan sonra oyuna denge getirmek için büyük çaba harcasa da Empoli defansı, özellikle Ardian Ismajli'nin başarılı performansıyla rakibine gol şansı tanımadı.

Como Teknik Direktörü Fabregas’tan Taktik Değişiklikleri

Cesc Fabregas’ın yönetimindeki Como, ilk yarıda atak pozisyonlarını değerlendirememiş ve ikinci yarıya moralsiz başlamıştı. Özellikle Belotti’nin kaçırdığı net pozisyonlar, takımın moralini etkilerken Fabregas, maçın 62. dakikasında Barba’yı kenara alıp Nico Paz’ı oyuna dahil ederek bir taktik değişikliğine gitti. Ancak bu hamle de Como'nun geri dönüşünü sağlayamadı. Empoli ise Gyasi ve Maleh ile gol arayışlarına devam etti, ancak kaleci Reina’nın kritik kurtarışları skoru değiştirmeye engel oldu.

Maçın Yıldızı: Ardian Ismajli

Empoli savunmasının en başarılı ismi olarak dikkat çeken Ardian Ismajli, havadan gelen her topu başarıyla uzaklaştırarak maçın en çok öne çıkan oyuncusu oldu. Gösterdiği performansla taraftarlardan alkış alan Ismajli, takımına güvenli bir savunma sağlamada kritik rol oynadı.

Empoli, bu galibiyetle hem taraftarlarını sevindirirken hem de ligde üst sıralara çıkma yolunda önemli bir adım attı. Roberto D’Aversa'nın öğrencileri, sonraki maçlarda bu performanslarını devam ettirerek Serie A’da üst sıralarda kalmayı hedefliyor.