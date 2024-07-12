Emre Altuğ'un şalvarı sahnede potluk yapınca dillere düştü

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Emre Altuğ'un şalvarı sahnede potluk yapınca dillere düştü

Oyunculuk ve şarkıcılık kariyeriyle adından söz ettiren Emre Altuğ'un sahnede şarkı söylediği sırada şalvarı potluk yaptı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Yalı Çapkını dizisinde 'Orhan' karakterini canlandıran Emre Altuğ, dizinin sezon finali yapmasıyla sahnelere döndü.

Ünlü şarkıcı, Kıbrıs'ta bir otelde sahne alırken, sahne tarzı ve dansı ile de gündeme oturdu. Altuğ, sahneye mavi bir şalvar, beyaz atlet ve beyaz gömlek kombini ile çıktı.

ŞALVARIN ÖNÜ POTLUK YAPTI

Altuğ, 'Kapış Kapış' şarkısını söylediği sırada kendinden geçerken, şalvarının önü potluk yaptı. Bu durum, sosyal medyadaki kullanıcıların diline düştü.

KULLANICILARIN DİLİNE DÜŞTÜ

Kullanıcılar, "Bu kostüm hiç olmuş mu?", "Birisi yaşlandığını söylemeli" gibi yorumlar yaptı.

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