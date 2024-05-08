Emre Belözoğlu: Benim yerime annelerinin elini öpsünler

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a yenilerek elendikleri maçın ardından konuştu.

Belözoğlu şunları söyledi:

"İki ayaklı maçlar sonunda Ankaragücü ne yazık ki oyununun karşılığı olan finale kalamadı. Bundan dolayı çok üzgünüm. Takımım adına üzgünüm. Oyuncu grubunun tek yapması gereken Ankaragücü camiasına yakışır şekilde ligde kalarak sezonu bitirmek. Beşiktaş'ı tebrik ederim.

Devamlı dibi yaşayıp oyunun karşılığını alamayıp oyunculara bunu anlatmak kolay değil. Bu sezonun sabırsızlıkla bitmesini bekliyorum. Benim için çok yorucu bir sene oldu. Devamlı oyuncuları ayağa kaldırmaya çalışmak onlar için de kolay değil. Oyunlarının karşılığını alamıyorlar ama futbol böyle bir oyun. Skor almak, geldiği zaman pozisyonu değerlendirmek gerekiyor. Bence finali hak eden taraftık."

Belözoğlu, kendisine ve oyuncularından Atakan'a edilen küfürlerle ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Benim sözlerimin bu ülkede çok değeri var ya da yok bilmiyorum herkesin annesi var. Beşiktaş taraftarları evlerine gittiğinde annelerinin ellerini öpebilirler. Ben bu ülke için 100'den fazla A Milli Takım forması giydim. Canları sağ olsun demeyeceğim ama benim yerime annelerinin ellerini öpebilirler."