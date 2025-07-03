Emre Belözoğlu bunu beklemiyordu: Şok

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'dan ayrıldığını açıkladıktan 1 hafta sonra görevine geri dönen teknik direktör Emre Belözoğlu, kulüpte yaşanan mali sıkıntı nedeniyle şoka uğradı.

Akdeniz ekibinde 2 Temmuz'da başlaması beklenen sezon başı hazırlıkları 3 Temmuz akşamına alındı. Kırmızı beyazlılar yeni bir erteleme olmazsa bugün 15 futbolcu ile top başı yapacak.

5 Temmuz'da başlaması planlanan Burdur kampı da 3 gün ertelendi. Antalyaspor'un yaklaşık 300 bin euro olan otel konaklama parasını temin edemediği için kampı ertelemek zorunda kaldığı, son anda bir aksilik olmazsa, Burdur kampının 15 futbolcu ile 8 Temmuz’da başlayacağı öğrenildi.

Emre Belözoğlu’nun da kulüpte yaşanan gelişmeler nedeniyle rahatsız olduğu iddia edildi.

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