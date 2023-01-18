Pirlo çılgına döndü. Emre Belözoğlu ile tartıştı, görülmemiş bir protestoya imza attı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Başakşehir ile Karagümrük mücadele etti.

90 dakikası 1-1 biten mücadele uzatmalara gitti.

120 dakikası da 2-2 sona eren maç penaltı atışlarına kaldı.

Penaltıları 5-3'lük skorla Başakşehir kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

PIRLO'DAN PROTESTO

Pirlo ve futbolcular soyunma odası koridorunda hakemi alkışlayarak protesto etti.

Ayrıca protesto olarak Pirlo ve futbolcular basın toplantısına çıkmadı.

Pirlo maç içerisinde de Emre Belözoğlu ile tartıştı.