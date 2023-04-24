"Benim anneme ve eşime hakaret ettiler" diyerek sitem etmişti. Emre Belözoğlu'nun Giresun'da ana avrat küfür ettiği anlar kamera

Başakşehir'in galibiyeti ile noktaladığı Giresunspor mücadelesi sonrası cezalı olan Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun maç sonu ettiği hakaretler, gündeme bomba gibi düştü.

"Benim anneme ve eşime hakaret ettiler" diyerek sitem etmişti. Emre Belözoğlu'nun Giresun'da ana avrat küfür ettiği anlar kamera

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, deplasmanda Giresunspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti. Cezası nedeniyle kulübede yer almayan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmayı Giresunspor locasından takip etti.

HAKARETLER KAYDA ALINDI
Maçın ardından sosyal medyaya düşen görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Emre Belözoğlu'nun ağır hakaretleri ve ettiği küfürler, loca kapısının önünde bekleyen bir taraftarın kamerasına yansıdı. Bir taraftar, genç teknik direktörün avaz avaz bağırarak hakaret ettiği anları kayda aldı. Loca kapısının açılmasıyla kayıt noktalandı.

SİTEM ETMİŞTİ
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz ay Beşiktaş'la oynadıkları maçtan sonra "Benim anneme, eşime hakaret ettiler. Eşim maça gelmişti. Efendilik ve şeref sloganları bu kadar basit olmamalı. Benim kimsenin elini tutmamış bir annem ve eşim var. Bizde şeref fazlasıyla var" sözleriyle hakaret içerikli tezahürat yapan Siyah-Beyazlı taraftarlara tepki göstermişti. Belözoğlu, bu kez benzer hakareti bu kez bir başkasına karşı söylemesiyle sosyal medyada tepki gördü.

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