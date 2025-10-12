Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Sezona Selçuk Şahin ile başlayan ve Kocaelispor maçının ardından Şahin ile yollarını ayıran İstanbul ekibi, son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Emre Belözoğlu ile masaya oturdu.

Emre Belözoğlu yeniden Süper Lig'e! Teklif yapıldı - Resim : 2

EMRE BELÖZOĞLU EYÜPSPOR'A HENÜZ CEVAP VERMEDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Eyüpspor, cumartesi günü teknik direktör Emre Belözoğlu ile görüştü ve teklif yaptı. İstanbul ekibi, Belözoğlu'nun vereceği yanıtı bekliyor. Emre Belözoğlu henüz kararını vermedi.

