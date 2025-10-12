Bulgaristan'ın 6-1 yenen A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu yine gündem oldu. Karşılaşmadaki performansıyla etkisiz bir görüntü ortaya koyan Kerem Aktürkoğlu, yaptığı top kayıplarıyla eleştirildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA SERT ELEŞTİRİLER

Kritik mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 84 dakika sahada kalan Kerem Aktürkoğlu, etkisiz performansıyla dikkat çekti. 9 top kaybı yapan yıldız futbolcu, toplam 1 şut çekti ve girdiği 3 ikili mücadelenin 2'sini de kaybetti. Vincenco Montella'nın tarafından 84. dakikada oyundan alınan milli oyuncu, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN FENERBAHÇE RAKAMLARI

Kerem Aktürkoğlu, sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de şu ana kadar 6 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların tamamında sahaya ilk 11'de çıktı. Bu mücadelelerde Toplam 450 dakika sahada kalan 26 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 1 asist üretmeyi başardı.