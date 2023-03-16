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Sorumluluk benim diyen Emre Belözoğlu'ndan istifa açıklaması

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Belçika ekibi Gent'e 4-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, çeyrek final hedefine ulaşamadıkları için çok üzgün olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 00:45
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Emre Belözoğlu'ndan istifa açıklaması

Sorumluluk benim diyen Emre Belözoğlu'ndan istifa açıklaması
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Belözoğlu, "Başakşehir Avrupa'ya veda etti. Lig ve kupada Avrupa kupaları hedefi sürüyor. Geleceğinizle ilgili bir tasarrufunuz olabilir mi?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Başkanla yakın ilişkisi olan birisiyim. Onunla konuşmadan bir karar vermem olmaz. Hedeflerim arasında Avrupa’da teknik direktörlük yapmak var. Türkiye’de, Başakşehir benim için çok mükemmel bir tecrübe oluyor. Geldiğimiz günden bu yana iyi şeyler yapıyoruz. Kazanmaya, başarıya odaklı bakış açısı var, belki ben burada olduğum için. Teknik ekip olarak yaptıklarımızı başarısız bulmuyorum. Ben iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Geldiğimizden beri ilk defa 2-3 maçtır bu dalgalanmaları net yaşadık. Mağlubiyetler oldu, 50 gün içinde oynadığımı 4 tane maçtan bahsediyoruz.

"BAŞKANLA KONUŞMAM GEREK"

Ben oyuncularımın tekrar toparlayacağını düşünüyorum. Gösterdiklerimizi hep yapmaya çalıştılar. Kendi kariyerimle ilgili, burası benim evim gibi. Biz karar alırsak başkanla beraber alırız. Başka kulüpte kendi karar almam söz konusu olabilir ama Göksel Gümüşdağ’ın olduğu yerde kendimle alakalı kararı alırken onunla konuşmam gerek. Bu sene için bir hedefimizi kaybettik. Avrupa kupalarına katılabilecek gücümüz olduğuna inanıyoruz. Ligde ilk 4’ün de bir hedef olduğunu düşünüyorum. Türkiye Kupası dahil hedeflerimiz devam ediyor."

Başarısızlıkta her zaman faturayı oyuncularına değil kendine keseceğinin altını çizen Emre Belözoğlu, "Ben oyuncularıma bu faturayı kesmem. Başarılarda, başarısızlıklarda en büyük sorumlulukları alması gereken kişi teknik adamlardır. Ben kendi payıma düşeni almam gerekiyorsa alırım." diyerek sözlerini tamamladı.


 

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