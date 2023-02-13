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Emre Çolak 'Ölüm var' dedi, futbolu bıraktı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Emre Çolak, 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 10:31
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Emre Çolak 'Ölüm var' açıklamasını yaparak futbolu bıraktı

Emre Çolak 'Ölüm var' dedi, futbolu bıraktı
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Son olarak İspanya 3. Lig ekibi CF Intercity ile sözleşme imzaladığını duyuran Emre Çolak, futbolu bıraktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emre Çolak şu ifadeleri kullandı;

''Futbolu bıraktım... Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu ile yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle vakit geçirin.''

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan 31 yaşındaki oyuncu 2009 yılında A takıma kadar yükselmişti.

Sarı-kırmızılı takımda 180 maçta forma giyen Çolak 19 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR
Emre Çolak sırasıyla Deportivo, Al-Wehda, Göztepe, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ve CF Intercity gibi takımların da formalarını giydi.
A Milli Takım formasını da terleten Emre Çolak, çıktığı 4 karşılaşmada 1 asist ile oynadı.

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