Emre Kocadağ'dan MHK açıklaması. Colley'in iptal edilen gol hakkında konuştu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Pendikspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş yönetiminden maçtaki hakem yönetimi hakkında tepkiler gelmeye devam ediyor.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Pendikspor maçında Colley'in iptal edilen golü hakkında açıklamalarda bulundu.

Kocadağ'ın açıklamaları şu şekilde;

-Pendikspor maçındaki hakem yönetimiyle ilgili MHK Başkanı'ndan bugün bir geri dönüş oldu. Özetle şunu söylüyor; Yan hakemin durduğu nokta doğru ama pozisyon tamamlanmadan önce bayrağı kaldırması yanlış. VAR hakeminin izleyeceği doğru açıda görüntü yok.

-Bu bir art niyettir. Yan hakeme o bayrağı kaldırtanlar belli. Bu kolu kaldırtanlarla, gerekli kamera teknolojisini oraya yerleştirmeyenler benim için aynı. Aralarında hiçbir fark yok. Bugün itibarıyla hakem yüzünden 2 puandan olduk. Biz başkaları gibi 'Elimizde belge var. Onu açıklarız' gibi boş atıp maceralara girmeyiz. Beşiktaş taraftarı bu yaşananların hesabını sorar. Hata olarak geçiştirilemez. Cezası verilmeli. Görüntü yok bahanesine sığınmasınlar. Beşiktaş'ın ayarlarıyla oynamasınlar.

-Ben, Beşiktaş'ın iyi niyetle başarılı olmasını isteyen taraftarı anlıyorum. Bizim de hedefimiz bu. Ama Beşiktaş bir oyuncuya 15-20 milyon euro vermedi diye eleştiri yapmayı anlayamam. Duygusal olarak anlarım ancak sosyal medyada 3-5 tane retweet fazla alacak diye bu toplara giren insanları anlayamam. Bunlar, camiaya hizmet etmiyor. Devre arasında yaptığımız transferler var. Weghorst gibi kiralık bir oyuncudan para kazanarak Manchester United'a gönderdik. Aynı hafta, gelmez denilen Aboubakar'ı getirdik. Bu konuda takdir edildiğimizi görmedim.

-Taraftarın Talisca için bir beklentisi varsa biz bunu görmezden gelemeyiz. Girişimimizi yaptık ancak kulübü şu an böyle bir durum düşünmüyor. Bizim taraftarımızın böyle bir beklentisi varken, Talisca para için başka bir camiaya gitme refleksi gösterirse, Beşiktaş taraftarı zaten bunu kabul etmez. Oyuncunun Türkiye'ye gelme durumu olursa girişim yapmayız demiyoruz ama oyuncu dün oynamış, golünü atmış. Böyle bir durum olursa takipteyiz zaten.